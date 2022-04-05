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Arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

AA - Güncel
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İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Atilla Mahallesi'nde önceki gün çıkan kavgada arkadaşı Necati Bakırcı'yı (24) bıçakla öldüren E.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinde, Bakırcı'nın kendisinden aldığı cep telefonunu uzun süredir geri vermediğini, aralarında bu sebepten tartışma çıktığını belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

AA / Güncel

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