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İzmir'de Arkadaş Cinayeti: Dilan Ergen Tutuklandı

İzmir'de Arkadaş Cinayeti: Dilan Ergen Tutuklandı
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28 yaşındaki Fidan Çakır, evinde öldürülmüş olarak bulundu. Cinayet şüphelisi Dilan Ergen, Çakır'la yaşadığı tartışma sonucunda suçunu itiraf ederek tutuklandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde evinde cesedi bulunan Fidan Çakır'ın (28) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Boynundaki kesici alet yarasıyla öldürüldüğü belirlenen Çakır'ın cinayet şüphelisi Dilan Ergen (31), İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı. Çakır'ı çekememezlik nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğünü söyleyen Ergen, tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi 89 Sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında oturan Fidan Çakır'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Dün çilingir yardımıyla eve giren polis, Fidan Çakır'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İlk incelemede, boyun bölgesinden kesici aletle aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Çakır'ın ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın 8 gün önce gerçekleştiğini, şüphelinin maktulün arkadaşı Dilan Ergen olduğunu tespit etti. Ergen'in olaydan sonra ilk olarak Muğla'ya oradan da İstanbul'a gittiği tespit edildi. Ergen, dün kaldığı otele düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp, İzmir'e getirildi.

10 YILLIK ARKADAŞIYMIŞ

Fidan Çakır ile 10 yıllık arkadaş olan ve bir süre ev arkadaşlığı da yaptığı öğrenilen Dilan Ergen, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunda suçunu itiraf etti. Ergen, aralarında zaman zaman çekememezlik nedeniyle tartışma çıktığını söylediği Çakır'ı, içkili olduğu sırada yine aynı nedenle çıkan tartışmada öldürdüğünü söyledi. Ergen, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan Dilan Ergen'nin kentten kaçarken kullandığı korsan taksi de tespit edildi. Cinayetle ilgisi olmadığı saptanan belirlenen taksiciye ruhsatsız çalışmaktan 64 bin TL para cezası kesilip, otomobilinin bağlandığı bildirildi.

Haber - Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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