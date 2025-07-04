İzmir'de Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 3 Kardeş Hayatını Kaybetti
Ödemiş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Metin U. tarafından av tüfeğiyle açılan ateş sonucu 3 kardeş yaşamını yitirdi. Olay sonrası Metin U. gözaltına alındı ve tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kardeş hayatını kaybetti.
Hacıhasan Mahallesi'nde Metin U. (73), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşler Latif Dinç (54), Mehmet Dinç (52) ve İbrahim Dinç (49) ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Metin U, av tüfeğiyle kardeşlere ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık görevlileri, Latif, Mehmet ve İbrahim Dinç'in öldüğünü belirledi.
Metin U, Birgi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.