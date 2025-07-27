İzmir'de Aranan Şahıs Yakalandı
İzmir'de toplam 47 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.B., polis tarafından saklandığı evde yakalandı.
İZMİR'de hakkında çeşitli suçlardan 47 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., saklandığı eve polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dün, istihbarat çalışmasıyla hakkında 'kasten öldürme, hırsızlık, tehdit, hakaret ve iftira' suçlarından toplam 47 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.'nin Bornova'da bir evde saklandığını belirledi. S.B., söz konusu eve düzenlenen operasyonla yakalandı. S.B., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber : Tekin GÜRBULAK / İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel