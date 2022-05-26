Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 26 gözaltı - Haberler

Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 26 gözaltı
İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik helikopter destekli operasyonda 26 kişi yakalandı.
İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik helikopter destekli operasyonda 26 kişi yakalandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinesinde, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 60 kişinin yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
Helikopter ve Özel Harekat ekiplerinin yanı sıra 58 ekipten oluşan 144 polisin katıldığı baskınlarda 26 kişi yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
AA / Şafak Yel - Güncel