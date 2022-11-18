İzmir'de aranan 17 hükümlü yakalandı Güncel Haberler İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yakalanan 17 hükümlü cezaevine gönderildi. İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yakalanan 17 hükümlü cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-17 Kasım arasında Kınık, Foça, Torbalı, Ödemiş, Aliağa, Bergama, Beydağ, Menemen, Tire, Kiraz ve Selçuk'ta belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonlarda kasten öldürme suçundan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.Y, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.V, hırsızlık suçundan 11 yıl 49 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ü'nün de aralarında bulunduğu 17 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Münir Karaloğlu İzmir Güncel Haberler

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