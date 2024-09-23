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İzmir'de Aranan 149 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de Aranan 149 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonla 149 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 122 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

İZMİR'de, aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 149 kişi yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin güvenliğini ve huzurunu sağlamak için hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 243 polisin katılımı ile yapılan operasyonda, 122 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Hırsızlık, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma, dolandırıcılık, görevi yaptırmamak için direnme, gibi çeşitli suçlardan aranması olan 149 şüpheli gözaltına alındı. 24 saat süren operasyonun dün saat 06.00'da başladığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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