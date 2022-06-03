İzmir'de Aranan 14 Suçlu Yakalandı - Haberler

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İzmir'de Aranan 14 Suçlu Yakalandı

ANKA - Güncel
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İzmir'de Aranan 14 Suçlu Yakalandı

İzmir'in 8 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda haklarında 2 yıldan 30 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in 8 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda haklarında 2 yıldan 30 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve jandarma dedektifleri (JASAT), 26 Mayıs-2 Haziran arasında İzmir'in 8 ilçesinde suçluların yakalanması için çalışma başlattı.

Bayındır, Bergama, Torbalı, Tire, Güzelbahçe, Beydağ, Dikili ve Kınık ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "uyuşturucu madde ticareti", "yakın akrabasını öldürme" ve "yaralama" suçlarından aranan 14 kişi yakalandı.

2 yıldan 30 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan O.E., A.Y., E.Ç., C.G., Ç.A., N.A., M.Y., V.B., H.D., İ.K., H.S., M.U., E.S. ve K.K. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANKA / Güncel

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Münir Karaloğlu Jandarma İzmir Güncel Haberler

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