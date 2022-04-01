İzmir'de arabalı vapur ve feribot seferleri yeniden başladı

İZMİR (AA) - İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle iptal edilen arabalı vapur ve feribot seferleri yeniden başladı.

İZDENİZ AŞ açıklamasında, hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen arabalı vapur ve feribot seferlerinin, olumsuz hava ve deniz koşullarının etkisini kaybetmesiyle saat 18.30'dan itibaren yeniden başlatıldığı belirtildi.