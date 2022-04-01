İzmir'de arabalı vapur ve feribot seferleri yeniden başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de arabalı vapur ve feribot seferleri yeniden başladı

AA - Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de arabalı vapur ve feribot seferleri yeniden başladı

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle iptal edilen arabalı vapur ve feribot seferleri yeniden başladı.

İZMİR (AA) - İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle iptal edilen arabalı vapur ve feribot seferleri yeniden başladı.

İZDENİZ AŞ açıklamasında, hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen arabalı vapur ve feribot seferlerinin, olumsuz hava ve deniz koşullarının etkisini kaybetmesiyle saat 18.30'dan itibaren yeniden başlatıldığı belirtildi.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel

Fırtına, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title