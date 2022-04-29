İzmir'de apartmanlardan termostat bakır kablo çalan kişi tutuklandı - Haberler

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İzmir'de apartmanlardan termostat bakır kablo çalan kişi tutuklandı

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de apartmanlardan termostat bakır kablo çalan kişi tutuklandı

İzmir'in Balçova ilçesinde, apartmanlarda ısıtmada kullanılan jeotermal sisteme ait termostat bakır kabloları çalan şüpheli cezaevine gönderildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde, apartmanlarda ısıtmada kullanılan jeotermal sisteme ait termostat bakır kabloları çalan şüpheli cezaevine gönderildi.

Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı apartmanlardaki jeotermal sistemde kullanılan bakır kabloların çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, çevredeki çok sayıda güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

Görüntüleri inceleyen ekipler, kapüşonlu bir kişinin apartman kapılarını açarak hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi.

Takip edilen zanlı, bir apartmanda hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan İlknur U. (26) işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Şafak Yel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Balçova, İzmir, Güncel, Haberler

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