İzmir'de Apartmanda Yangın: İki Tüp Patladı, Bir Genç Kız Kurtarıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

Adalet Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın giriş katında yaşayan Gülten Aslan'a (45) ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle mutfaktaki tüp patladı.

Alevler kısa sürede üst katlara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle ikinci kattaki evinde mahsur kalan Defne Başbay (15), komşularının yardımıyla daireden çıkarıldı.

Dumandan etkilenen Başbay'a sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, apartmanda hasar oluştu.

"Kapıları kıra kıra yukarıya çıktık"

Mahalle muhtarı Zelal Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, dumanı fark ederek bölgeye geldiklerini anlattı.

İlk olarak itfaiyeye haber verdiklerini belirten Aygün, "İki tüp patladı. Allah'tan yukarıda vatandaşımız yoktu. Bir köpek vardı o da çıktı. Ev atıl duruma geldi. Yaralımız yok. Allah'a çok şükür ki sokakta çocuk da yoktu. Allah korusun tüp patlayınca sokaktaki çocuklara da bir şey olabilirdi. Maddi zararımız var sadece." ifadelerini kullandı.

Yangını görüp yardıma koşan mahalle sakinlerinden Volkan Kasap ise "Duman çıktığını gördük. 'Yangın var' diye bağırmaları duydum. Bir arkadaşımla beraber içeride kimse var mı diye kapıları kıra kıra yukarıya çıktık. Orta katta genç bir kızımız vardı. Onu aldık. Aşağıya indik. Aşağıya iner inmez patlamalar başladı." dedi.