İzmir'de Apartmanda Yangın: Ev Sahibi Dumandan Etkilendi

Güncelleme:
Ödemiş ilçesinde bir apartmanın banyosunda çıkan yangın, ev sahibi Müşerref Ö.'nün müdahale etmesiyle büyüdü. Dumandan etkilenen Müşerref Ö. hastaneye kaldırıldı, kedi ise kurtarıldı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 3 katlı apartmanda çıkan yangında, alevleri müdahale etmek isteyen ev sahibi Müşerref Ö. dumandan etkilendi.

Ödemiş ilçesi Bengisu Mahallesi Çaldıran Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre evin banyo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangın sırasında evde bulunmayan ev sahibi Müşerref Ö., haberi alınca daireye girip, alevlere müdahale etmeye çalıştı. Dumandan etkilenen Müşerref Ö., sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müşerref Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evde hasar oluştu. Öte yandan yangın sırasında 2'nci katta yoğun dumandan etkilenen 'Mia' isimli yavru kedi de sahibi tarafından dışarı çıkarılarak kurtarıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Buse BAĞCI/ÖDEMİŞ (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
