İzmir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

GAZİEMİR, İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir apartmandaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Önder Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde küçük çaplı hasar oluştu.