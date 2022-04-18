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İzmir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir apartmandaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

GAZİEMİR, İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir apartmandaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Önder Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde küçük çaplı hasar oluştu.

AA / Şafak Yel - Güncel

Gaziemir, İtfaiye, Yangın, İzmir, Güncel, Haberler

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