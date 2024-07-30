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İzmir'de Apartman Yangınında Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise incelemeler sonucunda mumdan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki sitede yer alan apartmanın Y.B'ye ait 9'uncu katındaki dairede yangın çıktı.

Evde bulunan İ.E.B. (16) ve E.B. (23) büyüyen alevler nedeniyle mahsur kaldı.

Site sakinleri dairelerinden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

E.B, kendi imkanlarıyla evden çıkarken, İ.E.B. de itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden tahliye edildi. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangının mumdan çıktığı değerlendiriliyor

Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler tarafından incelemeler sürüyor.

İlk değerlendirmelere göre, mahallede devam eden elektrik kesintisi nedeniyle, annelerinin dışarıda olduğu öğrenilen çocukların evde mum yaktığı ve mumdan sıçrayan ateş sonucu yangının çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Karşıyaka İtfaiye İzmir Yaşam Güncel Haberler

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