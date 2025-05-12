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İzmir'de Apartman Patlamasının Sebebi Açıklandı

İzmir'de Apartman Patlamasının Sebebi Açıklandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova ilçesindeki apartman patlamasının sebebinin, yaralının doğal gaz hattı ile ocak arasındaki bağlantı borusunu kesip çakmakla ateşlemesi olduğunu duyurdu. Patlamanın ardından yoğun bakımda tedavi gören yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'in Bornova ilçesinde apartman dairesindeki patlamanın ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavisine devam edilen şahsın doğal gaz hattı ile ocak arasındaki bağlantı borusunu keserek çakmağı ateşlemesi sebebiyle meydana geldiğine dair bulguların elde edildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavisine devam edilen şahsın doğal gaz hattı ile ocak arasındaki bağlantı borusunu keserek çakmağı ateşlemesi sebebiyle patlamanın meydana geldiğine dair bulgular elde edilmiştir."

Açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü aktarıldı.

Öte yandan, İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

İzmir'in Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi 162. Sokak'ta dün 7 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki dairede doğal gaz kaynaklı olabileceği değerlendirilen patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından dairede yangın çıkmıştı.

Patlamanın ardından yaralanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan E.K, R.K. ve A.V. tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, E.M'nin ise İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti.

Patlama nedeniyle hasar alan apartman ile çevredeki bazı iş yerlerinde temizlik ve onarım çalışması yapılmıştı.

Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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