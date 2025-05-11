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İzmir'de Apartman Patlaması: 4 Yaralı, Soruşturma Başlatıldı

İzmir'de Apartman Patlaması: 4 Yaralı, Soruşturma Başlatıldı
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlama sonucu 4 kişi yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova ilçesindeki 7 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede yaşanan patlama ile ilgili yazılı açıklamada yaptı. Açıklamada, "Apartman dairesinde meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangın sebebiyle; 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralanmıştır. Apartmanda bulunan dairelerde, çevredeki bazı iş yerlerinde maddi hasar meydana gelmiştir. Olay üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca patlamanın nedeninin ve sorumluların tespiti için derhal soruşturma başlatılmış, bu kapsamda 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 1 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup Cumhuriyet savcısının ve görevlendirilen bilirkişi heyetinin olay yerinde incelemeleri devam etmektedir. Olayda yaralanan 3 kişi tedavileri tamamlanarak taburcu edilirken, diğer 1 kişinin ise tedavisi devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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