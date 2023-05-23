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İzmir'de apartman dairesinde çıkan yangında 59 yaşındaki kadın öldü

İzmir'de apartman dairesinde çıkan yangında 59 yaşındaki kadın öldü

Güncel Haberler

İzmir'in Konak ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 59 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 59 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Zafertepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangın sonrası evde inceleme yapan ekipler, yabancı uyruklu Adle Hammude'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hammude'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Öte yandan Hammude'nin mide küçültme operasyonu için hafta sonu Almanya'dan İzmir'e geldiği ve kardeşine ait dairede kaldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye İzmir Güncel Haberler

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