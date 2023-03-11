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İzmir'de apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

İzmir'de apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi öldü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi'nde pazar yerinin yanındaki binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası yapılan incelemelerde ekipler, evde bir erkek cesedi buldu.

Kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Seferihisar İtfaiye İzmir Güncel Haberler

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