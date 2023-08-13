İzmir'de annesini satırla yaralayan zanlı tutuklandı

Karşıyaka ilçesinde dün annesini satırla yaralayan B.G. isimli zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Yaralanan anne S.G. ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlının psikolojik sorunları olduğu iddia ediliyor.