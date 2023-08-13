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İzmir'de annesini satırla yaralayan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Karşıyaka ilçesinde dün annesini satırla yaralayan B.G. isimli zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Yaralanan anne S.G. ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlının psikolojik sorunları olduğu iddia ediliyor.

İzmir'de annesini satırla çeşitli yerlerinden yaralayan zanlı tutuklandı.

Karşıyaka ilçesinde dün annesi S.G'yi satırla yaralayan ve polis ekiplerince gözaltına alınan B.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Satırla yaralanan anne S.G. Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, B.G'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karşıyaka İzmir Güncel Haberler

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