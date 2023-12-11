İzmir'de annesini öldüren genç, içine giren cini sehpa ile başına vurarak çıkarttığını söyledi

İzmir'de bir genç, annesini sehpa ile saldırarak öldürdüğünü söyledi. Olayın ardından gözaltına alınan genç, polise annesinin içine giren cini sehpa ile başına vurarak çıkarttığını ifade etti. Genç daha önce de evlerinde yangın çıkardığı için gözaltına alınmıştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak'taki evde meydana geldi. Çok sayıda suçtan kaydı olan, uyuşturucu madde kullandığı ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Barış Ç., annesi Fazile Ç.'ye sehpa ile saldırdı. Başına sehpa ile defalarca vurulan Fazile Ç., kanlar içerisinde yere yığıldı. Barış Ç., olayın ardından bir iş yerinde bekçi olarak çalışan babası Hasan Ç.'nin (45) yanına gidip, annesini öldürdüğünü söyledi. Oğlu ile eve dönen Hasan Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKARMIŞ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fazile Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Barış Ç., ifadesinde, annesinin içerisine giren cini sehpa ile başına vurarak çıkarttığını söyledi. Barış Ç.'nin 6 ay önce de evlerinde yangın çıkardığı için gözaltına alındığı, o dönemde polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

KIZI DA YANGINDA ÖLMÜŞ

Öte yandan Fazile Ç.'nin 10 yıl önce çalıştığı bir besi çiftliğinde çıkan yangında 3 çocuğundan en büyüğü olan kızının öldüğü belirtildi. Kızının yanmış cesedini kucağına alarak gözyaşı döken Fazile Ç.'nin o günden bu yana da psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. Fazile Ç.'nin, oğlu Barış Ç. ile sürekli tartışma yaşadığı da öne sürüldü.