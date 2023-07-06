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İzmir'de Anne ve Oğlu Evde Ölü Bulundu

İzmir'de Anne ve Oğlu Evde Ölü Bulundu

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İzmir'in Konak ilçesinde, Atilla Mahallesi'ndeki bir apartmanda kötü koku yayılması üzerine yapılan ihbar sonucu, polis ekipleri olay yerine gitti. Ekipler, dördüncü katta bulunan dairede Yalçın Suat Gürzeren (52) ve annesi Suzan Gürzeren'in (88) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde anne ve 52 yaşındaki oğlu, evde ölü bulundu.

Atilla Mahallesi 474 Sokak'taki 6 katlı binaya kötü koku yayılması üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kokunun binanın dördüncü katındaki daireden geldiğini tespit etti.

Kapıyı çilingirle açtıran ekipler, Yalçın Suat Gürzeren (52) ve annesi Suzan Gürzeren'in (88) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmasının ardından anne ve oğlunun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Adli Tıp Kurumu İzmir Güncel Haberler

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