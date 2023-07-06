İzmir'de Anne ve Oğlu Evde Ölü Bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, Atilla Mahallesi'ndeki bir apartmanda kötü koku yayılması üzerine yapılan ihbar sonucu, polis ekipleri olay yerine gitti. Ekipler, dördüncü katta bulunan dairede Yalçın Suat Gürzeren (52) ve annesi Suzan Gürzeren'in (88) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.