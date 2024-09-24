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İzmir'de Anne Sabiha T. Evde Bulunduğu Halde Hayatını Kaybetti

İzmir'de Anne Sabiha T. Evde Bulunduğu Halde Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, oğlu tarafından evde hareketsiz halde bulunan Sabiha T., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, oğlu Emrah T. tarafından evde hareketsiz halde bulunan anne Sabiha T., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İhsan Alyanak Mahallesi 5024 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde oturan Emrah T., annesi Sabiha T.'nin bulunduğu odaya girdi. Emrah, burada annesini hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne Sabiha T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabiha T., burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sabiha T.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karabağlar 3-sayfa Güncel Yaşam İzmir Suç

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