İzmir'de Anaokulunda Düğün Salonu Çökmesi: Doktor Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralı

İzmir'de Anaokulunda Düğün Salonu Çökmesi: Doktor Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralı
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İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen bir kahvaltı organizasyonunda dekoratif kemerin çökmesi sonucu doktor Mehmet Fatih Baltacı yaşamını yitirirken, eşi Güler Baltacı ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, bir anaokulunun düğün salonunda düzenlenen kahvaltı organizasyonda üzerlerine dekoratif kemer yıkılan Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35), enkaz altında kaldı. Doktor Mehmet Fatih Baltacı yaşamını yitirirken, eşi Güler Baltacı ise ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Yahşelli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir anaokulunun düğün salonunda düzenlediği kahvaltı organizasyonu sırasında, Menemen Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı öğrenilen Doktor Mehmet Fatih ile eşi Güler Baltacı'nın üzerine dekoratif kemer yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri yaralıları enkazdan çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Baltacı çifti, ilk müdahalenin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki müdahalelerinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çitten Mehmet Fatih Baltacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güler Baltacı'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

TABİP ODASI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İzmir Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İhmalkarlık, özensizlik, adam sendecilik, genç bir hekim arkadaşımızı, Dr. Mehmet Fatih Baltacı'yı hayattan kopardı. Hastalara şifa olmak için defalarca acil servise girmiş bir hekim yaralı bedeniyle girdi bugün acil servise. Menemen Devlet Hastanesi'nde görev yapan meslektaşlarımızın yoğun uğraşına rağmen ne yazık ki hayata döndürülemedi" denildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince düğün salonu sahibi N.C. (50) gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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