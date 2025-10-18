Haberler

İzmir'de Amatör Balıkçının Oltasına İnsan Kafatası Takıldı

İzmir'in sahilinde balık avlayan bir amatör balıkçı, oltasına insan kafatası takılmasının ardından polis ve deniz polisi tarafından geniş çaplı bir arama başlatıldı. Olayın detayları ve kafatasının kime ait olduğu araştırılıyor.

İZMİR'de, sahilde balık avlayan amatör balıkçının oltasına insan kafatası takıldı. Deniz polisi, bedenin diğer kısmının da denizde olma ihtimali üzerine arama yaparken, kafatasının kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı sahil bandında meydana geldi. Bölgede ulunan bir amatör balıkçının oltasına, insan kafatası takıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kafatasının deforme halde olduğu tespit edildi. Asayiş Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafatasının kime ait olduğunun tespitine ve olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ayrıca deniz polisi, bedenin diğer kısmının da denizde olabileceği ihtimali üzerine arama yapıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
