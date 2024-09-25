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İzmir'de Alt Geçide Düşen Otomobilde 3 Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir'de Alt Geçide Düşen Otomobilde 3 Kadın Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen bir otomobilde bulunan 3 kadın hayatını kaybederken, 2 kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden otomobilin yaklaşık 6 metre yükseklikten düşmesi sonucu meydana geldi.

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 CBA 796 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi.

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel

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