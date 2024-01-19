İzmir'de Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu vatandaşlar tarafından televizyondan takip edildi

İzmir'in Buca ilçesinde ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu vatandaşlar tarafından televizyondan takip edildi.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının fırlatılma anı Akıncılar Mahallesi'ndeki bir kıraathane ile taksi durağından izlendi.

Kıraathanedeki vatandaşlar roketin fırlatılması sırasında "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek ayakta alkışladı.

Taksi durağındaki şoförler de o anları heyecanla televizyondan takip etti.