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İzmir'de Alkollü Sürücünün Kazası: Merdivenlere Düştü

İzmir'de Alkollü Sürücünün Kazası: Merdivenlere Düştü
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Konak'ta alkollü sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki bir araca çarpmasıyla meydana gelen kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, çarptığı park halindeki başka bir araçla merdivenlere düştü. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan sürücü tedaviye alındı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Piri Reis Mahallesi 249 Sokak'ta meydana geldi. Ayberk T.'nin (31) kontrolünü yitirdiği 35 UGD 96 plakalı otomobil, park halindeki 34 KHJ 646 plakalı otomobile çarptı. İki otomobil de merdivenlere uçtu. Yaralanan sürücü Ayberk T., Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Ayberk T.'nin 2,68 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ayberk T.'nin verdiği ilk ifadede, tartıştığı bir motosiklet sürücüsünün kendisini takip etmesi üzerine paniğe kapıldığını ve kaçarken de fark etmediği merdivenden düştüğünü söylediği öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN- Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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