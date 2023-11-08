İzmir'de alkollü sürücünün çarptığı kadın yaralandı
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İzmir'in Buca ilçesinde alkollü bir sürücünün otomobiliyle çarptığı kadın yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Buca ilçesinde savrulan otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre Z.G. (50) idaresindeki 10 AGJ 827 plakalı otomobil, Kıbrıs Caddesi'nde B.Ö. yönetimindeki 35 NIR 63 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza sırasında yolda yaya olarak ilerleyen Ebru Uzun (35) çarpışmanın etkisiyle savrulan 10 AGJ 827 plakalı otomobil ile kaldırım arasında sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Uzun, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücülerin alkollü olduğu iddia edildi.