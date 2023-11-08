İzmir'de alkollü sürücülerin karıştığı kaza: 1 tutuklama

İzmir'in Buca ilçesinde alkollü sürücülerin karıştığı ve bir yayanın bacağının koptuğu kaza sonucunda tutuklama kararı çıktı.

İzmir'in Buca ilçesinde alkollü sürücülerin karıştığı ve bir yayanın bacağının koptuğu kazayla ilgili adliyeye sevk edilen sürücülerden 1'i tutuklandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi'nde, Kıbrıs Caddesi ve 75 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, süratli olduğu öne sürülen Z.G. (50) idaresindeki 10 AGJ 827 plakalı araç, Kıbrıs Caddesi'nde ilerlediği sırada, sokaktan caddeye çıkan B.Ö. idaresindeki 35 NIR 63 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma savrulurken, bu esnada kaldırımda yürüyen E.U. (35) adlı kadın, araç ile kaldırım arasına sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, araç ile kaldırım arasına sıkışan kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kazada E.U.'nun sağ bacağının koptuğu öğrenilirken, feci şekilde yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kazada her iki araç sürücüsünün de hafif yaralandığı ve yine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Sürücüler alkollü çıktı

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, otomobil sürücülerinden Z.G.'nin 1.83, B.Ö.'nün ise 2.63 promil alkollü olduğu öne sürüldü.

Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olan araç sürücüleri gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücülerden Z.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer araç sürücüsü B.Ö., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İZMİR