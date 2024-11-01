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İzmir'de Alkollü Eğlence Mekanlarına Denetim

İzmir'de Alkollü Eğlence Mekanlarına Denetim
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İzmir'in Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde gerçekleşen denetimlerde 43 alkollü eğlence mekanı kontrol edildi. 46 şişe sahte içki ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

İZMİR'in Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 12 ekip, 41 personelin katılımıyla 43 ayrı umuma açık alkollü eğlence mekanı denetlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığına ciddi zararları olan sahte etil alkol satışı ve ticaretine karşı eğlence mekanlarında önceki gün denetim yaptı. Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 12 ekip, 41 personelin katılımıyla 43 ayrı umuma açık alkollü eğlence mekanı denetlendi. Yapılan kontrollerde çeşitli türlerde 46 şişe sahte içki, 15 litre açık sahte içki, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kartuş ele geçirildi. 3 iş yeri hakkında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber : Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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