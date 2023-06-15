İzmir'de alışveriş siteleri dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama

İzmir'de, alışveriş siteleri üzerinden satış ilanı vererek aldıkları kaporalarla vatandaşları dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tutuklandı.

Şüphelilerden 2'si işlemlerin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İzmir'de dün, bazı kişilerin alışveriş siteleri üzerinde dolandırıldıkları yönündeki şikayetler üzerine başlatılan çalışma kapsamında 24 zanlı hakkında yakalama kararı verilmiş, operasyonda, zanlılardan 20'si ikametlerinde yakalanmıştı.

Şüphelilerin alışveriş siteleri üzerinden satış ilanı verdikleri, bunun karşılığında kapora aldıkları ancak ürünleri teslim etmedikleri belirlenirken, adreslerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.