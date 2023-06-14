İzmir'de Alışveriş Siteleri Dolandırıcılığı Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de, alışveriş siteleri üzerinden satış ilanı vererek aldıkları kaporalarla vatandaşları dolandıran 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin alışveriş siteleri üzerinde dolandırıldıkları yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 24 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Operasyonda, zanlılardan 20'si ikametlerinde yakalandı.

Şüphelilerin alışveriş siteleri üzerinden satış ilanı verdikleri, bunun karşılığında kapora aldıkları ancak ürünleri teslim etmedikleri belirlendi.

Haklarında "nitelikli dolandırıcılık" ve "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adreslerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.