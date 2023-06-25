İzmir'de alışveriş merkezinde bıçaklı kavga: 3 yaralı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, alışveriş merkezinde düzenlenen konser öncesi 'sıra bekleme' nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada B.B. (20), Y.K. (17) ve D.Ç. (17) yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili C.C.A. (18), T.T. (18) ve S.S.Ç.'yi (17) gözaltına aldı.

Olay saat 19.00 sıralarında Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarında bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinde düzenlenen konser öncesi iki grup arasında 'sıra' tartışması yaşandı. Sözlü tartışma gerginliğin yükselmesiyle bıçaklı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan arbede sonucu B.B., Y.K. ve D.Ç. bıçakla darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, durumu ağır olan 17 yaşındaki D.Ç.'ye olay yerinde kalp masajı yapan sağlık ekipleri, ardından 3 yaralıyı ambulanslarla Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan D.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarını ifadeleri ve kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliler C.C.A., T.T. ve S.S.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.