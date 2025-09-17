Haberler

İzmir'de Alıkonulan Kişi İstanbul'da Kurtarıldı, 5 Zanlı Yakalandı

İzmir'de Alıkonulan Kişi İstanbul'da Kurtarıldı, 5 Zanlı Yakalandı
İzmir'de alıkonulan A.A., İstanbul'da düzenlenen operasyonla kurtarıldı. 5 zanlı gözaltına alındı. A.A'nın ağabeyinin borcu nedeniyle kaçırıldığı iddia edildi.

İzmir'de alıkonularak İstanbul'a kaçırılan kişi, polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı, 5 zanlı yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, İzmir'de alıkonulan A.A'nın Bursa Karacabey'e, daha sonra farklı bir araçla İstanbul'a kaçırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin alıkoydukları kişiyi Bağcılar'da bir apartman dairesinde tuttuklarını tespit etti. Daireye yapılan operasyonda A.A. kurtarılırken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

A.A'nın, ağabeyinin 15 milyon liralık borcu nedeniyle kaçırıldığı öne sürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i ev hapsi, 1'i de karakola imza atma şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
