İzmir'de çöp aktarma tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in bir ilçesinde bulunan çöp aktarma tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında alevlerin çevredeki binalara sıçraması engellendi. Ancak dumanlar hala yükselmeye devam ediyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
İzmir'de alevlerin sıçradığı çöp aktarma tesisinde yangın kontrol altında; Dumanlar yükselmeye devam ediyor