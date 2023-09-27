İzmir'de Akran Zorbalığı Görüntüleri İnceleme Altında

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'in Konak ilçesinde kaydedilen akran zorbalığına ilişkin görüntülerle ilgili inceleme başlattı. İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda, mağdur kız çocuğuna yönelik tedbir kararları alınırken, suça sürüklenen 3 çocuk hakkında da tedbir kararları alınması uygun görüldü. Bakanlık, olaya dair basına yansıyan video görüntülerine erişim engeli talep etti ve hukuki süreci yakından takip edeceğini belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'in Konak ilçesinde kaydedilen akran zorbalığına ilişkin görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık, İzmir'in Konak ilçesi Tepecik semtinde 9 ila 13 yaşlarındaki kız çocuklarının, akranları olan başka bir kız çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili yazılı açıklama yaptı. 13 Eylül 2023 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gelen ihbar üzerine, İzmir İl Müdürlüğü'nce ailelere yönelik inceleme başlatıldığı belirtilerek, "Yapılan incelemeler sonucunda, mağdur kız çocuğuna yönelik danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbir kararları, suça sürüklenen 3 çocuk hakkında ise danışmanlık ve sağlık tedbir kararları alınması uygun görülmüştür. Çocuğun üstün yararı gereğince İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından olaya dair basına yansıyan video görüntülerine erişim engeli talep edilmiştir. Bakanlık olarak davaya müdahil olarak, hukuki süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz" denildi.