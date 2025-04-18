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İzmir'de Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

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İzmir'in Bornova ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşerek 1 kişinin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeşilova Mahallesi 4056 Sokak'ta akrabalar arasında çıkan tartışma bıçak ve tabancalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan İbrahim Halil H. (34) ile İ.A., R.H., ve K.H. çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İbrahim Halil H., hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olaya ilişkin S.H'yi gözaltına aldı.

Yaralılar İ.A., R.H. ve K.H'nin tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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