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İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltı sayısı 20'ye yükseldi

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İZMİR'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.

İZMİR'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında gök gürültülü sağanak başladı. Bayraklı'da metrekareye 39,7 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle kent merkezi Bayraklı ve Konak ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan, amatör müzisyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi.

DUMANLARIN ÇIKTIĞI GÖRÜNTÜ KAMERADA

Olay yerindeki mazgaldan 9 Ocak'ta dumanların çıktığı bir güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Çevredeki esnafın durumu, o tarihte yetkililere ilettiği bildirildi. İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak yaşamını yitirdiği yerde yapılan inceleme sonrası belediye ve elektrik firması yetkilileri, sorunun çözülmesi için çalışma yaptı. Çalışma ile yer altındaki kablolar, 50 santimetre daha aşağıya alındı. Ardından belediye yetkililerinin kabloların üzerine kapatmasından sonra bölgeye tekrar elektrik verilip, yol trafiğe açıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bölgede belediyemizin yürüttüğü ve elektrik hattında oluşabilecek kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasından söz edilemeyeceği de ortadadır. Zira İZSU Genel Müdürlüğü'nün olaya ilişkin teknik raporunda da 2024 yılı Ocak ayında ihaleli işler kapsamında bölgede yüklenici firma tarafından 3 adet yağmur suyu ızgarası yaptırıldığı, imalatlar sırasında GDZ Elektrik A.Ş.'den gözlemci talebinde bulunulduğu, imalatların gözlemci nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Raporda yapım çalışmalarından sonra GDZ Elektrik A.Ş. tarafından yağmur suyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım-onarım çalışması yapıldığı, hatta vatandaşlar tarafından GDZ Elektrik A.Ş.'ye anılan bölge için 2 defa arıza kaydı açtırıldığı ifade edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

HAT YAPIM TEKNİĞİNE AYKIRI DÖŞENMİŞ

Açıklamada, daha önce bölge esnafının yetkili kuruma birden fazla bildirim yaptığı bildirilirken, "Ayrıca kabloların üzerinde 2 farklı noktada onarım gerçekleştirildiğini ve GDZ Elektrik A.Ş.'ye ait elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 cm aşağıda döşendiği de fotoğraflarla belgelenmektedir. Anılan bölgede elektrik kaçağına bağlı birtakım olumsuzluklar yaşandığına, bölge esnafının yetkili kuruma defaatle bildirim yaptığına ilişkin ifadeleri de kayıt altındadır" denildi.

GDZ ELEKTRİK: HERHANGİ BİR ŞİKAYET KAYDI OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR

GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklamada ise yetkili kurumlar tarafından yürütülen olay yeri incelemeleri tamamlandığı belirtilerek, "Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 aydır kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikayet kaydı olmadığı tespit edilmiştir. Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, doğrudan sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan, 9 Ocak tarihinde bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydı alınmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır" denildi.

BİLİRKİŞİ ÖN RAPORU: HER İKİ KURUMUN İHMALLERİ OLDUĞU KANAATİNE VARILMAKTADIR

Öte yandan bilirkişinin hazırladığı ön raporunda, bir besleme devresine ait kablonun yağmur tahliye mazgalı altına sıkıştığı ve yalıtımının zedelendiği, ölümlere bu bölümdeki faz toprak arızasının neden olduğu belirtildi. Besleme devrelerine ait kabloların zeminden 36 ila 45 santimetre derinlikte olduğu, temasın olduğu noktada bu derinliğin 15 santimetreye kadar gerilediği, neredeyse mazgalın kalınlığıyla aynı seviyeye geldiğine dikkat çekildi. Raporda, ilgili yönetmeliğe göre bu derinliğin normalde 60 ila 80 santimetre olması gerektiği vurgulandı. Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Kablo derinliğinin 15 santimetreye düştüğü noktada, bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etken; rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmiş olmasıdır. İZSU uygulamalarının sonucu olan bu durumun kazanın asli nedenlerinden biri olduğu kanaatindeyiz. Kabloların 36 ve 45 santimetre aralığındaki derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olmasının asli nedenlerinden biri olarak GDZ Elektrik'in uygulamaları sonucu olduğu kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu kanaatine varılmaktadır."

9 ŞÜPHELİ ARANIYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma kapsamında bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları bulunduğu belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün sabah ve öğle saatlerinde 18 şüpheliyi yakalandı. Dün akşam saatlerinde 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı, 20'ye yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K., İZSU'da görevli 1 şube müdürü, 3 kontrolör ile GDZ Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ve işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu belirtildi. Diğer 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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