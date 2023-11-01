İzmir'de Aile Katliamı Davasında Savcıdan Ağır Cezalar İstendi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan aile katliamı davasında savcı, sanıklar Ali İhsan Kılıç ve Mehmet Kılıç hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile müebbet hapis cezası talep etti. Davada, sanıkların suçlamaları kabul etmediği ve müştekilerin en ağır cezaya çarptırılmasını istediği belirtildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Meryem ve Yahya Köşek ile kızları Funda Güçlü'yü sokakta silahla öldürdüğü ve öldürmesine iştirak ettiği gerekçesiyle sanıklar Ali İhsan Kılıç ve ağabeyi Mehmet Kılıç'ın yargılandığı davada savcı, her 2 sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1 kez müebbet hapis cezası istedi.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Mehmet Kılıç, taraf avukatları ve müştekiler hazır bulunurken, tutuklu sanık Ali İhsan Kılıç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı olay anına ilişkin görüntüleri izleyip zapta geçti.

Görüntülere ilişkin görüşleri sorulan Mehmet Kılıç, kendisinin silahla alakasının olmadığını belirterek, "Suçlu değilim. Kardeşim suçluysa cezasını çeker. Ben silahı bilmem." dedi.

Savcı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek, sanık Ali İhsan Kılıç hakkında, "kadına karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan 1 kez müebbet ve "silahla kasten yaralama" suçundan da 6 yıla kadar hapsini istedi.

Diğer tutuklu sanık Mehmet Kılıç hakkında da yardım suçlamasıyla aynı cezaları talep eden iddia makamı, hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan ve bu dosyayla birleştirilen Filiz Topaloğlu'nun beraatını talep etti.

Mütalaanın ardından söz verilen müştekiler, sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Taraf avukatlarının mütalaaya ilişkin ek süre istemesi üzerine mahkeme başkanı, sanıkların tutuklulukların devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İddianame

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 Haziran 2022'de Ali İhsan Kılıç (66), komşusu Yahya Köşek (61) ile Meryem Köşek'i (57) tabancayla vurmuştu. Kılıç, daha sonra olay yerinde anne babasına pansuman yapmak isteyen kızları Funda Güçlü'yü (37) de silahla yaralamış, hastaneye kaldırılan yaralılar, kurtarılamamıştı.

Olaydan sonra kaçan Ali İhsan Kılıç, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Tabanca üzerinde yapılan incelemede parmak izine rastlanan Mehmet Kılıç (68) da 13 Temmuz'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

İddianamede, iki aile arasında arsa meselesinden kaynaklı 20 yıllık husumet olduğu belirtiliyor.

Sanık Ali İhsan Kılıç'ın "kasten öldürme", sanık Mehmet Kılıç'ın "kasten öldürme suçuna iştirak" suçundan üçer kez müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Ayrıca sanıkların "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından da cezalandırılması isteniyor.

Müşteki-sanık Filiz Topaloğlu hakkında "kasten yaralama" suçundan İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, mevcut dava dosyasıyla birleştirilmişti.