İzmir'de aile içi şiddet ihbarına giden polis memuru açtığı ateşle bir kişiyi öldürdü

İZMİR'in Konak ilçesinde, aile içi şiddet ihbarına giden polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Semih Gürler (33) toprağa verildi. Polis memuru F.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Güney Mahallesi 1161 Sokak'ta meydana geldi. Gürler, ailesinin iddiasına göre ayrıldığı eşinin evine gitti ve ikili arasında burada bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından 3 çocuk babası Gürler evine dönerken, ayrıldığı eşi Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polislerden F.Y., hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle Gürler'e aşağı inmesini söyledi. İkili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Y., Gürler'e ateş açtı. Gürler, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gürler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Semih Gürler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gürler'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim edildi. Gürler için bugün ikindide Hacı Bayram Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Gürler'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı. Gürler'in cenazesi, kılınan namazın ardından Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan polis memuru F.Y., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.