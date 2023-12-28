İzmir'de Aile Hekimine Sopayla Saldırı Davası Devam Ediyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası "beyaz kod" veren aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı olaydan 1,5 ay sonra takip edip sopayla darbettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Torbalı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara ile müşteki doktor Günay ve sanıkların avukatı katıldı. Tutuksuz sanıklar S.A. ve C.A. duruşmada yer almadı.

Hakim, Günay'ın sağlık durumu hakkında yazılan müzekkereye yanıt geldiğini, raporda Günay'ın "sağ gözdeki fonksiyonel kaybın yüzde 10'dan fazla, yüzde 50'den az olduğu, duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması niteliğinde olduğu" kanaatine varıldığını bildirdi.

Avukat Kara, müvekkilinin gözündeki hasarın devam ettiğini ve şikayetçi olduklarını söyledi.

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların olay günü müştekiyi takip edip sopalarla darbettiklerini belirterek, sanıkların müştekiye karşı "silahtan sayılan sopa ile kasten yaralama" suçundan ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ilgili maddelerince cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatı esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Müşteki avukatı Kara da, "Karar verilirken olayın niteliği, sanıkların kastı dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Hakim, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde 22 Ağustos 2022'de çıkan kavgada, doktor Ekin Hürel Günay, S.A. hakkında "beyaz kod" vermişti. Bu olaydan 1,5 ay sonra, mesai bitiminde kendisini takip eden 3 kişinin sopalı saldırısına uğrayan Günay, yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Şüphelilerin, hakkında "beyaz kod" verilen S.A. ile ağabeyleri F.A. ve S.A. olduğu tespit edilmiş, gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.