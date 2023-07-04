İzmir'de aile cinayeti davasında gerginlik yaşandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan aile cinayeti davasında sanık avukatı saldırıya uğradı ve mahkeme başkanı salondakileri çıkarttı. Duruşmada polis memurları da tanık olarak dinlendi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Ali İhsan Kılıç (67), ağabeyi Mehmet Kılıç'ın (69) ve müşteki-sanık Filiz Topaloğlu'nun yargılandığı duruşmada gerginlik yaşandı. Sanık avukatının müştekiler tarafından saldırıya uğradığı yönündeki ifadesine salonda bulunanlar tepki gösterdi. Çıkan gerginlik üzerine mahkeme başkanı salonda bulunanları çıkarttı.

Olay, geçen yıl 10 Haziran'da, Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile aralarında daha önce sokak köpeği besleme ve arsa nedeniyle husumet olduğu öğrenilen Yahya Köşek tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali İhsan Kılıç, tabancayla Yahya Köşek ile eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralılar, kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklandı.

Sanıklardan Ali İhsan Kılıç, "Ağır hastayım. Burada öleceğim" deyince salondaki izleyiciler tepki gösterdi. Kılıç'ın ardından savunma yapan sanık avukatı, geçen duruşmanın ardından müşteki yakınları tarafından önünün kesildiğini ve saldırıya uğradığını söyledi. Bunun üzerine salonda gerginlik yaşandı. Müştekiler ile duruşmayı takip edenleri sanık avukatına tepki göstermesinin ardından mahkeme başkanının talimatı üzerine izleyiciler dışarı çıkarıldı. Ardından ara karar açıklandı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 28 Eylül'e erteledi.