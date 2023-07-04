İzmir'de aile cinayeti davasında gerginlik yaşandı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan aile cinayeti davasında sanık avukatı saldırıya uğradı ve mahkeme başkanı salondakileri çıkarttı. Duruşmada polis memurları da tanık olarak dinlendi.
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Ali İhsan Kılıç (67), ağabeyi Mehmet Kılıç'ın (69) ve müşteki-sanık Filiz Topaloğlu'nun yargılandığı duruşmada gerginlik yaşandı. Sanık avukatının müştekiler tarafından saldırıya uğradığı yönündeki ifadesine salonda bulunanlar tepki gösterdi. Çıkan gerginlik üzerine mahkeme başkanı salonda bulunanları çıkarttı.
Olay, geçen yıl 10 Haziran'da, Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile aralarında daha önce sokak köpeği besleme ve arsa nedeniyle husumet olduğu öğrenilen Yahya Köşek tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali İhsan Kılıç, tabancayla Yahya Köşek ile eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralılar, kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklandı.Hazırlanan iddianamede Ali İhsan Kılıç hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Kılıç için 'kasten öldürmeye iştirakten' 3'er kez müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da sanıklar hakkında 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu silahla tehdit eden Ali İhsan Kılıç için 2 yıla kadar, darbederek yaralayan ağabeyi Mehmet Kılıç için ise 5 yıla kadar hapis talep edildi. İddianame, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama sürecinde, Filiz Topaloğlu hakkında olay anında sanıklardan Mehmet Kılıç'ı 'kasten yaralama' suçundan İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava da mevcut davayla birleştirildi.POLİS MEMURLARI DİNLENDİSanıklar Ali İhsan Kılıç ve Mehmet Kılıç'ın yargılanmalarına bugün İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Mehmet Kılıç salonda yer alırken, Ali İhsan Kılıç ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Müşteki-sanık Filiz Topaloğlu, olayda eşini kaybeden Rıdvan Güçlü ile taraf avukatları salonda yerini aldı. Duruşmada olay yerine giden polis memurları tanık olarak dinlendi. Polis memuru M.Ç., "Anons geldiğinde adrese çok yakındık. Arabadan indik. Yerde birinin yattığını gördük. Ne olduğunu anlamaya çalıştık. Mavi kapının önünde birkaç kişi vardı. Yaşlı amca elinde silahla bekliyordu. Elinde silahı görünce komiserimizle peşinden koştuk. Bize silah doğrultmadı. Silahı atmasını söyledik. Sonra gidip kelepçeledik" dedi.Polis memuru M.A. ise "Olay yerine gittiğimizde Ali İhsan Kılıç, elinde silahla bahçeye kaçtı. Ben de peşinden bahçeye girdim. Karşı karşıya geldik. Elinde silah vardı, ben de silah çektim. Sonra silahı bıraktı. Bahçede 2-3 kişi vardı. Diğer sanık da bahçedeydi. Onun da başı kanıyordu" dedi.Duruşmada söz verilen Rıdvan Güçlü, "Polis memurları silahın sanığın elinde olduğunu söylüyorlar. Ancak silahta parmak izi çıkmadı. O zaman bu silahı kim sildi? Bu konunun aydınlatılmasını istiyorum" dedi.GERGİNLİK YAŞANINCA HAKİM SOLANDAKİLERİ ÇIKARTTIRDI
Sanıklardan Ali İhsan Kılıç, "Ağır hastayım. Burada öleceğim" deyince salondaki izleyiciler tepki gösterdi. Kılıç'ın ardından savunma yapan sanık avukatı, geçen duruşmanın ardından müşteki yakınları tarafından önünün kesildiğini ve saldırıya uğradığını söyledi. Bunun üzerine salonda gerginlik yaşandı. Müştekiler ile duruşmayı takip edenleri sanık avukatına tepki göstermesinin ardından mahkeme başkanının talimatı üzerine izleyiciler dışarı çıkarıldı. Ardından ara karar açıklandı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 28 Eylül'e erteledi.