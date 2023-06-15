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İzmir'de ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'de ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı ağabeyini pompalı tüfekle öldüren zanlı, tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı ağabeyini pompalı tüfekle öldüren zanlı, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Y.K'nin (41) emniyetteki işlemi tamamlandı.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Y.K, Yenigün Mahallesi'nde birlikte yaşadıkları evde, ağabeyi Atilla K'yi (53) pompalı tüfekle öldürmüştü. Polis, Y.K'yi olay yerinde gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü İzmir Güncel Haberler

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