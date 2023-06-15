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İzmir'de ağabeyini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

İzmir'de ağabeyini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Güncel Haberler

İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı ağabeyini pompalı tüfekle öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı ağabeyini pompalı tüfekle öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Y.K'nin (41) emniyetteki işlemi tamamlandı.

Zanlı Y.K. işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Y.K, Yenigün Mahallesi'nde birlikte yaşadıkları evde, ağabeyi Atilla K'yi (53) pompalı tüfekle öldürmüştü. Polis, Y.K'yi olay yerinde gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü İzmir Güncel Haberler

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