İzmir'de ağabeyini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Güncel Haberler
Selçuk ilçesinde tartıştığı ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Suç aleti bıçakla yakalanan kardeş, ağabeyini uyuşturucu kullanarak kız kardeşi ve annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.
İzmir'in Selçuk ilçesinde tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, K.İ'nin (33) bir mahallede ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan maktulün kardeşi A.E.İ'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zafer Mahallesi'nde dün bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirmiş, ekipler K.İ'nin (33) yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
Suç aleti bıçakla yakalanan kardeş A.E.İ. ifadesinde, ağabeyini uyuşturucu kullanarak kız kardeşi ve annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenilmişti.