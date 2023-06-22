İzmir'de Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Kardeş Tutuklandı

İZMİR'in Selçuk ilçesinde ağabeyi Kadir İ.'yi (33) bıçaklayarak öldüren A.E.İ. (19), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Zafer Mahallesi 3040 sokakta meydana geldi. Ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen kişinin Kadir İ. olduğu belirlendi. Kadir İ.'nin cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonucunda Kadir İ.'yi, kardeşi A.E.İ.'nin öldürdüğünü saptadı. Gözaltına alınan A.E.İ., polisteki ifadesinde, ağabeyi Kadir İ.'yi, uyuşturucu kullanıp, kız kardeşi ve annesine şiddet uygulaması nedeniyle öldürdüğünü itiraf etti. Polisteki işlemlerin ardından bugün adliye sevk edilen A.E.İ. tutuklandı.