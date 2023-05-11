İzmir'de açılan uyarı ateşi sonucu 1 kişi öldü
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İzmir'in Konak ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekibine cam şişe atılması sonrası açılan uyarı ateşiyle yaralanan kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Konak ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekibine cam şişe atılması sonrası açılan uyarı ateşiyle yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Güney Mahallesi 1161 Sokak'taki bir ikamette aile içi şiddet ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ekipleri sevk edildi.
Semih G'nin evin üst katından polise cam şişe atmaya başlaması üzerine güvenlik güçleri bu kişiyi ikaz etti. Polise yönelik mukavemet devam edince uyarı amaçlı havaya ateş edildi.
Bu esnada yaralanan Semih G, kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.