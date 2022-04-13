Ablasını tabancayla yaralayan kişi tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, miras nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada öz ablasını tabancayla vurarak yaralayan kardeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay 12 Nisan akşamı saat 22.00 sıralarında Goncalar Mahallesi 1828/25 sokakta bulunan bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Murat A. (46) aralarında miras nedeniyle anlaşmazlık bulunan ablası Aynur K.'nin (48) evine gitti. Burada Murat A., ile ablası arasındaki miras tartışması kavgaya dönüşürken, Murat A., yanında getirdiği silahla ablasına art arda ateş açtı. Aynur K., vücuduna isabet eden 3 kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kardeş ise olay yerinden hızla kaçtı. Ağır yaralı durumdaki Aynur K., yakınları tarafından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öz ablasını tabancayla vurarak yaralayan Murat A., polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Aynur K.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

(Akın Küçükkurt/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel