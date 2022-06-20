İzmir'de 990 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, il dışından kargoyla kente getirilen gümrük kaçağı 990 adet cep telefonu ele geçirildi. İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, il dışından kargoyla kente getirilen gümrük kaçağı 990 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, ile yüklü miktarda kargoyla gümrük kaçağı cep telefonu geleceğini belirledi. Yapılan çalışmalar dahilinde, Konak ilçesinde bir şahsa ait kolilerde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 990 adet cep telefonu ele geçirildi. Öte yandan, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (Ali İhsan Çiftçi /İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

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