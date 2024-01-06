İzmir'de 95 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında 95 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karaburun'da 2 can salı, Dikili'de lastik bot ve can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 95 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.